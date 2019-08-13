Крупнейшие международные форекс-дилеры продолжают работать в России несмотря на то, что в конце прошлого года ЦБ лишил их местные представительства лицензий, сообщают «Известия» .

Так, в декабре 2018 года ЦБ из-за неоднократных нарушений законодательства отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров: «Альпари Форекс» (бренд Alpari), «Телетрейд Групп» (TeleTrade), «Форекс Клуб» (Forex Club), «Фикс Трейд» (Instaforex) и «Трастфорекс» (TrustForex). Организации закрыли представительства в России и рассчитались с клиентами. Но Alpari, Forex Club и Instaforex продолжают активно работать на рынке: деньги с российской карты можно зачислить на счет дилера через онлайн-кабинет, компании рекламируют свои продукты, обзванивают клиентов, ведут аккаунты в соцсетях.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что, скорее всего, эти компании привлекают средства россиян через иностранные организации с аналогичными наименованиями. Они не поднадзорны Банку России. Более эффективно бороться с ними регулятор сможет в том случае, если Госдума примет закон, позволяющий ЦБ блокировать мошеннические финансовые сайты, уточнили там. В ФАС заявили, что деятельность форекс-дилеров, действующих на российском рынке без лицензии, должна квалифицироваться как незаконная. Ее пресечение относится к компетенции налоговых и правоохранительных органов. В Ассоциации форекс-дилеров (АФД) сообщили, что организациям без удостоверения ЦБ запрещено давать рекламу или обзванивать клиентов, однако ограничение регулярно нарушается.

АФД: 60% клиентов форекс-дилеров покинут рынок РФ в случае принятия закона о категориях инвесторов Сейчас средний размер счета их клиентов составляет около 160 тыс. рублей.

Собеседник в Росфинмониторинге сообщил, что форекс-дилеры не являются субъектом профильного законодательства службы, хотя в перспективе они обязательно войдут в ее зону ответственности. Источник добавил, что деятельность форекс-дилеров не урегулирована законом и беспрепятственная работа компаний с деньгами россиян относится, скорее, к проблемам проверки клиентов российскими банками.

В Alpari сообщили, что пользоваться услугами компаний из иностранных юрисдикций российское законодательство не запрещает. «Мы наблюдаем переток бывших клиентов «Альпари Форекс» в юрисдикцию союзной Белоруссии, в лицензированную Национальным банком Республики Беларусь компанию «Альпари Евразия», — сказал представитель дилера. Российское представительство «Форекс Клуб» в установленные сроки прекратило свою деятельность на территории РФ, рассказали «Известиям» в компании. «Наши материалы на русском языке направлены на поддержание контактов с клиентами из Белоруссии, с Украины и из других стран СНГ», — пояснили там. В кол-центрах Alpari, Forex Club и Instaforex сообщили, что договор с клиентами заключается от лица иностранных юрлиц, не подпадающих под российское регулирование.