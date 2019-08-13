В России распространяется новый способ телефонного мошенничества, сообщает «Российская газета» . Якобы сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.

Собеседник обращается по имени и представляется сотрудником банка. Далее он говорит, что его звонок — попытка помочь, так как банку стала очевидна несанкционированная попытка перевода денежных средств клиента в другом регионе. Якобы банк видит, например, трансакции в основном на территории Московской области и решил заблокировать попытку списания в Ростовской области. Получив подтверждение, что попытка была сделана не клиентом, банк, по словам звонящего, в итоге «заблокировал» попытку списания. При этом «сотрудник» не запрашивает конфиденциальных данных. Для того чтобы полностью обеспечить безопасность счетов, он предлагает сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету клиента. Получив информацию об используемой операционной системе — Android или iOS, — просит установить стороннее приложение TeamViewer.

Программа делегирования доступом TeamViewer позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Для подключения у клиента запросят id (специальный номер) пользователя, получив который третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона.

В данном случае доказать попытку взлома будет невозможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ, поясняет «Российская газета».