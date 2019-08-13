Управляющие компании стали активно запускать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) в валюте на разные группы иностранных ценных бумаг. На прошлой неделе появилось три таких фонда: два БПИФ — на облигации американских компаний и на акции компаний развивающихся стран — запустил «ВТБ Капитал Инвестиции», а «Альфа-Капитал» объявил о запуске первого в России БПИФ в евро на акции компаний еврозоны, сообщает РБК . Предложение растет на фоне обсуждения новых запретов для неквалифицированных инвесторов: ЦБ и Минфин планируют ограничить для них возможность вкладываться в иностранные бумаги.

БПИФ — российский аналог широко распространенных в мире иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF — exchange traded funds). Такой фонд воспроизводит структуру определенного индекса, то есть дает возможность купить весь рынок, а не каждую бумагу по отдельности. По мнению экспертов, БПИФ — это прежде всего предложение для массового розничного инвестора. Управляющие компании занимают свободную нишу, возникшую после снижения ставок по валютным вкладам. Кроме того, они могут готовить продукты под новую квалификацию инвесторов: самим инвестировать в иностранные ценные бумаги будет нельзя, а через ПИФы и доверительное управление — можно.

Инвесторы с суммой брокерского счета до 1,4 млн рублей с 2020 года могут лишиться возможности покупать акции иностранных компаний через брокера. ЦБ хочет защитить непрофессионалов от возможных убытков: неквалифицированным инвесторам будет доступно меньше инструментов, чем сейчас, но сохранится доступ к бумагам крупнейших российских компаний и ПИФам.

По словам экспертов, при закрытии возможности покупать иностранные акции спрос на валютные БПИФ возрастет. Сейчас на рублевые классы активов БПИФ спрос выше. Доступ к рынку иностранных инструментов у неквалифицированных розничных инвесторов и так ограничен, например, им практически недоступны евробонды, за исключением единичных дробных, которые можно купить за 1 тыс. долларов. Фактически через российскую инфраструктуру им доступны лишь акции иностранных компаний, доступ к которым им также планируют закрыть. В этих условиях предложение БПИФ иностранных ценных бумаг при умелой технике продаж будет пользоваться спросом: часть инвесторов переложат депозитные деньги в такой продукт, считают эксперты.

СМИ: ЦБ планирует поднять «имущественный ценз» для инвесторов до 1,4 млн рублей Сейчас в законопроекте установлена сумма в 400 тыс. рублей, но, по предложению ЦБ, сумма может вырасти.

Поскольку УК берут большие комиссии за управление средствами, вопрос в том, как они будут продвигать такой продукт, не будет ли мисселлинга. Все валютные инструменты низкодоходные, и, если при доходности несколько процентов годовых управляющий заберет 2% комиссии, непонятно, что останется клиенту, отмечают эксперты. Также биржевые фонды акций нельзя назвать полной альтернативой валютному депозиту: потенциальная доходность рынка акций выше, чем у вкладов, но краткосрочные риски гораздо выше. Тем не менее на длинном горизонте рынки акций имеют склонность к росту.