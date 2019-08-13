«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Мошенники нашли новый способ обмана клиентов банков. Якобы сотрудник кредитной организации звонит, чтобы приостановить несанкционированную попытку перевода денежных средств в другом регионе. Для обеспечения безопасности счетов он предлагает сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету клиента. Получив информацию об используемой операционной системе, просит установить стороннее приложение TeamViewer. Программа позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от лица клиента. По оценке Group-IB, новая волна мошенничества может стоить банкам до 10 млн рублей ежемесячно.

• ЦБ обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Наиболее вероятным решением проблемы будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и то, насколько велики его шансы получить кредит или заем. В ЦБ сообщили, что сейчас БКИ рассчитывают индивидуальный кредитный рейтинг по собственным методикам и выдают результаты каждое по своей шкале, что делает сложным анализ и сопоставление данных для потребителей. По словам представителей БКИ, создание единого механизма не имеет смысла.

• Управляющие компании стали активно запускать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) в валюте на разные группы иностранных ценных бумаг. На прошлой неделе появилось три таких фонда. Предложение растет на фоне обсуждения новых запретов для неквалифицированных инвесторов: ЦБ и Минфин планируют ограничить для них возможность вкладываться в иностранные бумаги.

• Крупнейшие международные форекс-дилеры продолжают работать в России, несмотря на то, что в конце прошлого года ЦБ лишил их местные представительства лицензий. В декабре ЦБ из-за неоднократных нарушений законодательства отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров: «Альпари Форекс» (бренд Alpari), «Телетрейд Групп» (TeleTrade), «Форекс Клуб» (Forex Club), «Фикс Трейд» (Instaforex) и «Трастфорекс» (TrustForex). Организации закрыли представительства в России и рассчитались с клиентами. Но Alpari, Forex Club и Instaforex продолжают активно работать на рынке: деньги с российской карты можно зачислить на счет дилера через онлайн-кабинет, компании рекламируют свои продукты, обзванивают клиентов, ведут аккаунты в соцсетях.