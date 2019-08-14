В Промсвязьбанке за три месяца появилось более 8 тонн золота, сообщает «Коммерсант» . Банк засекретил бухгалтерские счета, отвечающие за денежные средства и драгоценные металлы, но издание смогло их реконструировать.

Оборотная ведомость Промсвязьбанка за апрель — июнь, которая отсутствовала на сайте ЦБ несколько месяцев, обнародована с изъятиями. В ней появился новый счет (20999), который агрегирует счета, призванные отражать денежные средства кредитной организации и вложения в драгоценные металлы. Ранее закрытая отчетность банка была реконструирована на основе данных ЦБ о балансовых показателях всей банковской системы.

Так, если на 1 апреля вложения Промсвязьбанка в драгоценные металлы оценивались в 368 млн рублей, то по состоянию на 1 мая они выросли до 13,38 млрд рублей, а на 1 июля — до 23,9 млрд рублей. В золотом эквиваленте за квартал эти вложения выросли на 8,2 тонны до 8,34 тонны.

Новация в раскрытии отчетности дополнительно снижает прозрачность операций с драгоценными металлами и Промсвязьбанка, и банков, не публикующих отчетность, например Еврофинанс Моснарбанка, отмечает директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По его мнению, возможно, такая необходимость «связана с более активным использованием золота во внешнеторговых расчетах». Один из контрагентов Промсвязьбанка на условиях анонимности заявил, что версия с иностранным золотом выглядит правдоподобно.