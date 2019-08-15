Вкладчики начинают платить за размещение валютных вкладов в России, сообщают «Известия» . Со временем такое будет встречаться чаще, считают эксперты.

Отрицательные процентные ставки, ранее использовавшиеся европейскими центробанками, становятся нормой и в потребительском секторе. Отрицательный процент означает, что коммерческие и инвестиционные банки не будут размещать деньги в ЦБ, а постараются искать другие, более рискованные варианты для размещения. Таким образом поощряется активная циркуляция денег в экономике и в конечном итоге рост ВВП. Второй основной мотив — ослабление собственной валюты, которая склонна к укреплению, чем вредит местным производителям.

Запустить экономический рост в середине — конце 2010-х годов таким образом не получилось. Начались неприятные побочные эффекты: коммерческие банки вместо того, чтобы пустить деньги на кредиты и инвестиции, решили переложить убытки от отрицательных ставок на вкладчиков.

В России инфляция все еще довольно высока, хотя ЦБ опустил ее до 4—5%. В июле стало известно, что банк «Авангард», входящий в первую сотню, решил в принципе отказаться от вкладов в евро, а гражданам, у которых истекает срок размещения средств, предложено продлить его на условиях выплаты банку процента. Минимальная ставка, таким образом, будет достигать минус 3,2% годовых. В банке объяснили такое решение тем, что ЦБ увеличивает требования к резервированию валютных вкладов, расширяет страхование депозитов на предприятия малого и среднего бизнеса. В связи с этим заниматься невыгодными операциями в евро для банка нет смысла.

По словам экспертов, такие действия — это не исключение, а начало нового тренда. Некоторые банки приступили к снижению ставок уже весной текущего года, что аргументировано фактором изменения тренда: в конце прошлого года, после очередного появления новостей о санкциях против России, население начало массово выводить валюту со счетов, и, чтобы избежать дефицита ликвидности, банки начали поднимать ставки по вкладам. Второй фактор состоит в ожидании ослабления рубля. Также в российской экономике между контрагентами не практикуются расчеты в валютах, отличных от российского рубля. Соответственно, стоимость обслуживания валютных вкладов со временем будет превышать начисляемые по ним проценты, поясняют эксперты.