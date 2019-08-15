Группа «Финам» произвела кадровые изменения в высшем руководстве входящих в нее компаний. Об этом объявлено в четверг, 15 августа.

Председателем правления Финам Банка (АО «Инвестиционный банк «Финам») назначен Ярослав Дюсуше, ранее занимавший позицию заместителя генерального директора АО «Инвестиционная компания «Финам» (брокерская компания).

Андрей Шульга, ранее возглавлявший банк, перешел на должность заместителя генерального директора АО «Инвестиционная компания «Финам», сохранив членство в совете директоров банка и правлении группы компаний. Андрей Шульга будет курировать новый блок бизнеса, связанный с направлением пассивных инвестиций.

Ярослав Дюсуше родился в 1982 году. Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специальности «экономист». С самого начала трудовой деятельности работает в АО «Финам». Профессиональную карьеру начал в 2004 году с должности руководителя проектов, руководил сетью дополнительных офисов компании в Москве, возглавлял управление дистанционного клиентского обслуживания, департамент по работе с розничными клиентами, затем был назначен заместителем генерального директора. Также занимал должность заместителя генерального директора ООО «Финам Форекс».

Андрей Шульга родился в 1975 году. Окончил Академию Федеральной службы безопасности (факультет прикладной математики, инженер-математик). В 2002 году начал работу в группе компаний «Финам» на позиции аналитика, затем возглавлял отдел pre-sales и региональное управление. В 2007 году перешел в ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», в 2008 году стал генеральным директором этой компании. В 2017 году возглавил АО «Инвестиционный банк «Финам».

«Кадровые перестановки в ГК «Финам» осуществлены в рамках последовательной реализации стратегии компаний группы, — отмечается в релизе «Финама». — За последние годы была сформирована база для ускоренного развития банка «Финам», существенно расширена его региональная сеть, переформатировано и усилено направление по работе с юридическими лицами, создан инвестиционный розничный блок. Теперь перед компанией стоит задача усиления и расширения данных направлений, запуска на их базе новых проектов. Работа в этом направлении станет ключевым приоритетом для Ярослава Дюсуше. Кроме того, он продолжит курировать клиентский блок и развитие региональной сети группы компаний».

Одновременно на финансовом рынке происходят значимые структурные изменения, связанные с приходом на него большого количества новых инвесторов, изменениями в регуляторной сфере, отмечают в «Финаме». По оценкам компании, «розничный клиент проявляет все больший интерес к решениям в сфере пассивных инвестиций, не требующих глубокого погружения в рынок, но предлагающих доходность, способную превышать ставки банковских вкладов». «Задачей Андрея Шульги будет консолидация уже существующих у «Финама» решений, запуск новых продуктов на стыке бизнеса брокера, банка и управляющей компании, которую он также продолжит курировать», — уточняется в релизе.



«Ярослав Дюсуше и Андрей Шульга — одни из самых эффективных менеджеров нашей группы, с большим опытом развития бизнеса. Уверен, что они справятся с новыми задачами, поставленными перед ними, придав дополнительный импульс развитию «Финама» в условиях изменяющейся рыночной среды и растущей конкуренции», — заявил председатель совета директоров ГК «Финам» Виктор Ремша.