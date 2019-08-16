В связи с изменением валютного курса в последние годы интерес клиентов к вкладам в долларах и евро повысился

Объем валютных депозитов россиян вырос на 9% до 96 млрд долларов в первом полугодии 2019-го, сообщают «Известия» , ссылаясь на данные ЦБ.

Общий объем вкладов граждан России в рублях на 1 июля составлял почти 23 трлн (объем валютных депозитов в пересчете на рубли — около 6 трлн), следует из статистики ЦБ. Но за полгода он увеличился всего на 2,5%. В первом полугодии 2018-го динамика валютных депозитов была отрицательной.

По статистике регулятора, в июне 2019 года в среднем проценты по счетам в российской денежной единице составили 5,7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,24%.

Проценты по депозитам в разных валютах устанавливаются в соответствии с ключевыми ставками центральных банков разных стран и инфляцией в них, отсюда и разница в процентах по вкладам в разных валютах, объяснил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Также инфляция в России значительно выше, чем в западных странах, добавил Порывай.

В связи с изменением валютного курса в последние годы интерес клиентов к вкладам в долларах и евро повысился, рассказали в крупнейших российских банках и отметили, что депозиты в других денежных единицах россияне считают более надежными. По словам экспертов, депозиты в иностранных деньгах более надежны, потому что российская инфляция их не касается. Так, доходность вклада в рублях по ставке 6%, открытого год назад, с учетом инфляции на уровне 4,5% будет сопоставима с доходностью долларового депозита.

Эксперты предполагают, что валютные депозиты в начале года стали более привлекательны из-за сближения ставок по вкладам в рублях и долларах. В конце 2018-го немного выросли проценты по сбережениям в долларах, а в рублях, наоборот, пошли вниз вслед за снижением ключевой ставки. На фоне волнений, связанных с санкциями, часть валютных вкладчиков сняли деньги со счетов, но в начале года настороженность пропала, и эти деньги могли быть возвращены.