«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Судебные приставы ставят себе на службу новые технологии. Системы распознавания автомобильных номеров уже помогают возвращать миллиарды рублей. На очереди — распознавание лиц. Подробнее об этом читайте в публикации «Должник как на ладони».



• 26 августа вступают в силу очередные санкции США против России. Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика уже успешно адаптировалась к санкциям и они ей больше не страшны. Однако у валютного рынка было другое мнение: курсы доллара и евро за первую половину августа прибавили более чем по 2 рубля. Кому верить: рынку или министру? Насколько страшны новые санкции и во сколько они обойдутся россиянам? И где в конце года окажется рубль? Объясняем в материале Банки.ру.



• В «Народном рейтинге» Банки.ру участились жалобы на выдачу кредиток с нулевым лимитом. Почему клиент приходит за кредитной картой, а де-факто получает дебетовую? И что потом делать с этим «куском пластика»? Читайте об этом в публикации «Лимит свели к нулю».



• Государство подкинуло инвесторам очередной «сюрприз». С нового года открывшим счет в иностранной брокерской компании или форекс-дилере придется отчитываться в налоговой службе. О том, насколько это усложнит жизнь инвесторам, читайте здесь.



• Хочешь снизить переплату по кредиту — гаси долг досрочно. С чего начать и как не допустить обидных ошибок? Семь тонкостей, о которых стоит помнить заемщику, — в рубрике «#оденьгахпросто».

