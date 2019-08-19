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• Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России. Всего в список попали 17 государств, которые суммарно должны РФ около 27 млрд долларов. Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 млрд долларов, из которых 15,8 млрд должны страны СНГ. Более 5 млрд долларов из общей задолженности — это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР (Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен, Куба), показал анализ РБК.



• Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Так, Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, но до сих пор плата за переводы через СБП со счетов и дебетовых карт клиентов не взимается. Появление платных переводов в банке «Ак Барс» могут отложить до 1 января 2020-го. В РНКО «Платежный Центр», Альфа-Банке, ВТБ и Тинькофф Банке ответили, что на данный момент операции бесплатны и менять тарифы пока не планируется. Также стало известно, что Центробанк отсрочил подключение банков к СБП. Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через СБП с 1 октября 2019 года, а остальные банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го.

• Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, на 1 августа 2019 года вырос по сравнению с 1 марта 2019-го на 5,6% и составил 75,6 тыс. рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Это произошло из-за роста среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта. Больше всего зарабатывать заемщикам придется в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области, Приморском крае.

• Снижение численности занятых, происходящее одновременно со снижением численности безработных, может стать фактором, ограничивающим экономический рост России. Об этом говорится в аналитических материалах Счетной палаты. Так, численность занятых в экономике в первом полугодии составила 71,5 млн человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 0,7 млн. Численность безработных в указанный период также снизилась в годовом выражении — до 3,5 млн человек (минус 0,2 млн).

