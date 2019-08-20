Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, сообщает «Коммерсант» . Идею предложили банкиры как меру по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт.

Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель денег обратился в полицию и получил там талон-уведомление, то блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно будет блокировать сомнительную операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Если отправитель средств не предпримет таких действий, то карта получателя денег будет разморожена через два дня.

По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками. Чаще всего клиент о хищении узнает, когда средства уже списаны с его счета, но существует временной лаг между зачислением средств и снятием их в банкомате, и именно это время будет у банка-получателя на то, чтобы временно заблокировать полученные мошенническим путем средства, поясняет Войлуков.

У ряда экспертов по информбезопасности есть сомнения в действенности предложений. В частности, они отметили, что срок блокировки 30 рабочих дней выглядит недостаточно обоснованным. Для банка-получателя это означает фактически удерживать деньги больше месяца, однако что должно произойти за это время и почему предлагается прописать именно такой срок — неясно. По словам юристов, расследование уголовного дела может и не завершиться в отведенный срок, следовательно, необходимо предусмотреть и четко прописать, какой документ будет продлять блокировку, куда он должен быть представлен. Также нельзя исключать риски злоупотребления правом, когда плательщик отправляет средства и после обращается в полицию или же банк без оснований задержит средства.