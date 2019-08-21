Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу, сообщает РБК , ссылаясь на источники. Платежная система обсуждает это с банками, информация о планах запустить сервис размещена в стратегических документах Mastercard. В создании нового платежного решения будет использован сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету.

Сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками — участниками проекта. Чтобы совершить перевод, клиент должен будет зарегистрировать свою карту в Mastercard Hub через мобильное приложение банка.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», — ответили в пресс-службе Mastercard.

По словам собеседника издания, международные платежные системы давно задумались о переводах по номеру телефона, но их планам помешала запущенная в начале 2019 года Система быстрых платежей Банка России. Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении. Банки приступят к активному внедрению сервиса после завершения запуска СБП, добавил собеседник.

По мнению экспертов, выход второго крупнейшего оператора платежных систем на рынок трансграничных переводов может полностью изменить ландшафт рынка и вытеснить с него «традиционных» операторов, таких как Western Union или «Золотая корона». Ужесточение конкуренции может поспособствовать снижению тарифов на переводы. Сложность в том, что p2p-переводы (между владельцами карт) во многих странах мира не так популярны, не по всем направлениям их можно совершать из-за законодательных ограничений и комплаенс-политик банков, поэтому российские банки пока не могут гарантировать, что банк получателя примет такой перевод. Также на частоту использования нового сервиса будут влиять размер комиссий и возможные ограничения из-за валютного контроля.