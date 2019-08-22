​ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор и одновременно подавать иск в суд о нарушении сайтом «прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц»

Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью, рассказали «Известиям» авторы соответствующего законопроекта — депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов. Одновременно он сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом «прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц».

По словам Анатолия Аксакова, предлагается, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ», поскольку против злоумышленников необходимо действовать «быстро и решительно».

Законопроект, позволяющий ЦБ блокировать сайты нелегальных финорганизаций был утвержден в первом чтении еще в январе 2019 года. Как рассказали «Известиям» два участника финрынка и близкий к ЦБ источник, законопроект вызвал возражения со стороны Минкомсвязи и МВД, где посчитали, что это может помешать проведению оперативно-разыскных мероприятий, сказал собеседник издания. Другой источник добавил: в министерстве опасались, что ЦБ в перспективе получит полномочия правоохранительных органов. По словам источников, в Минкомсвязи выступали против роста нагрузки на Роскомнадзор и негативно отнеслись к необходимости делиться своими полномочиями по контролю за Интернетом.

Правительство поддержало блокировку Центробанком сайтов финансовых пирамид до суда Но условия блокировки требуют доработки, считают в Кабмине. Владельцам сайтов нужно больше времени на удаление запрещенной информации, а ведомства должны определить, потребуется ли увеличение финансирования Роскомнадзора.

По словам экспертов, включение ЦБ в список уполномоченных органов скорее внесет дополнительную путаницу в ограничение незаконной деятельности в Интернете, эффективнее бороться с мошенниками с помощью полиции, в том числе Интерпола. Также нецелесообразно смешивать функции регулятора финрынка, правоохранительных органов и судебной власти, заявили эксперты. При этом Банк России обладает достаточными компетенциями для выявления сайтов организаций, которые могут ввести граждан в заблуждение и выманить у них деньги.