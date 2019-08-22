Компании, оказывающие псевдоюридические услуги и обещающие вернуть средства от банка, начали требовать у кредитных организаций перечислять их на счета предоплаченных карт, рассказали «Коммерсанту» банкиры. Юристы привязывают карты к своим номерам телефонов, и клиент просто не знает, поступали ли от банка какие-либо средства и в каком объеме.

В основном такие компании специализируются на возврате страховок, которые клиенты покупают при оформлении кредита. После того как такие юристы получают от клиента все необходимые данные, они убеждают его, что будет удобнее открыть предоплаченную карту, на которую потом банк перечислит деньги. Либо самостоятельно, по сути, без ведома клиента, выпускают их. Карту сотрудники юрфирм привязывают к своему номеру телефона, лишая клиента возможности контроля поступления денежных средств.

По словам собеседника издания, от имени клиента юрфирмы подают распоряжение в банк на перечисление денежных средств на данные карты. После этого они могут забрать часть денег, а потом еще получить от клиента оговоренное договором вознаграждение. Если банк все же перечисляет средства на счет самого клиента, то юрфирмы подают иски в суд, что не было исполнено требование о перечислении денег, так как они были возвращены не туда, куда указывал клиент.

Банкиры указывают, что не могут не исполнить распоряжение клиента о переводе денежных средств. Если по доверенности клиента его представитель указывает реквизиты для перечисления денег, то банк перечисляет средства на указанный счет. Но банк всегда смотрит, чтобы этот счет был открыт на имя клиента. Таким образом банк возвращает средства именно клиенту, а не третьему лицу.

Юристы отмечают, что данные действия подпадают под признаки мошенничества. «Если в результате претензионно-исковой работы юриста деньги за страховку не поступят клиенту, он может добиваться расторжения договора оказания юридических услуг, а также требовать возмещения убытков в виде оплаты услуг юриста в том случае, если договор предусматривал в качестве обязательного условия возврат денег», — говорит партнер PB Legal Алан Байрамкулов. Если имеется информация, что деньги поступили на счет такого юриста, гражданину стоит подать заявление о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».