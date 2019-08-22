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• Компании, оказывающие псевдоюридические услуги, нашли новый способ обогатиться за счет банковских клиентов, пишут СМИ. В основном такие компании специализируются на возврате страховок, которые приобретаются при оформлении кредита. После того как такие юристы получают от клиента все необходимые данные, они убеждают его, что будет удобнее открыть предоплаченную карту. Карты они привязывают к своим номерам телефонов, и клиент просто не знает, поступали ли от банка какие-либо средства и в каком объеме. Юристы называют такие действия компаний мошенничеством и советуют гражданам обращаться в правоохранительные органы.

• Осенью у ЦБ появится новый инструмент для борьбы с мошенниками. Регулятор начнет блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций без суда. Центробанк сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов. Одновременно он сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом «прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц». Предлагается, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ», поскольку против злоумышленников необходимо действовать «быстро и решительно».

• Банки.ру обновил главную страницу сайта, а также провел редизайн раздела «Вклады». Ключевым изменением стал больший акцент на подбор и рекомендацию финансовых продуктов, а отдельный акцент сделан на удобстве использования портала с мобильного телефона. Кроме того, разделы «Мастер подбора кредитов» и «Потребительские кредиты» в обновленном варианте уже показываются части аудитории, в ближайшее время они будут доступны в новом дизайне для остальных пользователей.

• А вот проблемы у россиян остаются прежними. Около четверти граждан (24%) боятся, что будут уволены, и 69% считают, что найти работу в их профессиональной области сложно, показало исследование компании HeadHunter. Причем наименее уверенно на рынке труда себя ощущают топ-менеджеры и работники банковской сферы. Держатели кредитных карт стали активнее покупать в рассрочку продукты, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт». Да и вовремя расплатиться по микрозаймам удается не всем, причем почти четверть должников микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней — люди в возрасте 25—30 лет, свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.