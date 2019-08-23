Больше половины ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такой рост интереса со снижением ставки по кредитам: по итогам 2018 года в среднем она составила 9,56%. Также для молодых семей с двумя и более детьми действует льготная программа кредитования под 6%. На улучшение жилищных условий разрешается направить материнский капитал.

В Минфине отметили, что семьи, в которых с начала 2019 года родился третий ребенок, могут потратить 450 тыс. рублей маткапитала на погашение любого жилищного кредита.

В российских банках рассказали, что большая часть ипотечников — семьи с детьми со стабильным доходом. Новое поколение осознанно подходит к приобретению и обслуживанию заемных обязательств, а также стремится к положительной кредитной истории. Также в последнее время требования к молодым заемщикам на рынке ипотеки стали более лояльными: во многих банках продукт выдается с 21 года и со стажем всего от 12 месяцев.

Эксперты связывают рост доли заемщиков младше 30 лет с улучшением кредитных условий и развитием льготных программ. Кроме того, в последнее время молодые люди стали более востребованными на рынке труда, а уровень их зарплат постепенно приближается к доходам более старших поколений. Тренд будет поддерживаться, поскольку молодежь делает выбор в пользу проживания отдельно от родителей, но не хочет отдавать деньги арендодателям, уверены эксперты.