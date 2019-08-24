«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России спустя неделю после того, как США объявили о новых санкциях. Почему в этом нет ничего странного и что нам с этого будет. Читайте об этом здесь.

• Как устроен рынок «народного кредитования» и какую доходность он может принести? Банки.ру разбирался в том, как работает краудфандинг в России.



• Картам рассрочки не удалось вытеснить POS-кредиты: банки выходят в новые сегменты, внедряют передовые технологии. Но новые требования ЦБ могут стать угрозой для POS-бизнеса. О том, почему POS-кредитованию скоро придется нелегко, читайте в материале Банки.ру.

• «Молодежная карта» Сбербанка на сегодняшний день является самой массовой картой, предлагаемой юным — от 14 лет — клиентам банков. Рассказываем, каковы правила получения и пользования этой картой и что еще можно от нее ожидать.



• С начала августа рубль начал резко слабеть. Курс доллара вырос почти на 4%, и если судить по нефтяным котировкам, то российскую валюту не ждет ничего хорошего. Один из признанных экспертов по валютному рынку аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, еще в начале года предсказывавший падение рубля, рассказал Банки.ру, почему это должно было случиться и чего ожидать дальше от российской валюты.