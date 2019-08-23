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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым депозитам физлиц снизилась до 6,8% во второй декаде августа с 6,82% за первую декаду, свидетельствуют данные ЦБ. Текущий уровень ставки — самый низкий с первой декады октября 2018-го. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Непрерывное снижение ставки наблюдается с третьей декады июня-2019.

• Больше половины ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Эксперты связывают такую динамику с улучшением кредитных условий и развитием льготных программ. Кроме того, в последнее время молодые люди стали более востребованными на рынке труда. Между тем рефинансирование ипотечных кредитов в российских банках в первом полугодии текущего года практически прекратилось из-за роста ставок, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

• Почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством. По данным исследования «Лаборатории Касперского», более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. Каждый пятый (21%) никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков.



• Тема возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю остается в числе самых обсуждаемых. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но он должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. Почти половина россиян (49%) поддерживает эту инициативу, а против выступает меньше трети (31%). Таковы результаты опроса с Superjob. При этом именно график работы устраивает россиян больше всего. По данным опроса Rabota.ru, графиком своей работы полностью удовлетворены 43% респондентов. Стабильность компании оказалась на втором месте (40%).

