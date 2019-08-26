Мошенники выманивают у граждан деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, сообщает «Коммерсант» . По словам собеседников издания, это имена финансовых аналитиков из числа тех, кто часто дает комментарии на телевидении, радио, в газетах и других СМИ.

Выделяют две основные схемы мошенничеств с участием имен известных аналитиков. Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Фамилии, которыми представляются мошенники, носят настоящие аналитики, звонок «аналитика» повышает доверие клиента, и он легко соглашается перевести средства в компанию, название которой похоже на известное. Вторая схема — звонки тем, кто уже вложил средства в псевдоинвестиционную платформу и желает их вернуть. Помощь от имени банка предлагал «известный аналитик». При этом он пояснял, что вывод денег возможен лишь через «QIWI.Кошелек», для чего на него нужно перевести 50—100 тыс. рублей.

Специалисты по информационной безопасности кредитных организаций сообщили, что зафиксировали chargeback — оспаривания карточных операций в пользу «инвестиционных платформ». Клиенты перечисляли туда деньги с банковских карт, а потом не могли вывести.

В QIWI сообщили, что сотрудничают с банками-партнерами и с FinCERT по этому направлению. Там не зафиксировали сильного роста обращений клиентов по таким запросам, поскольку в первую очередь пострадавшие обращаются в свой банк, из которого было проведено списание. В ЦБ подтверждают, что знают о таком виде мошенничества, которое, по сути, не отличается от других техник социальной инженерии.