Россияне заняли у банков в первой половине 2019 года в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Таковы данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает «Российская газета» . Объем кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 трлн рублей, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 1,33 трлн рублей, или на 8,98%. Чаще всего в этом году кредиты брали жители Севастополя, Республики Крым и Ленинградской области.

За первое полугодие объем кредитов в Севастополе вырос на 35% до 10,58 млрд рублей. Жители Крыма увеличили сумму взятых кредитов до 36,72 млрд рублей, или на 24,77%. В Ленинградской области рост кредитов составил 12,32% за полугодие. В денежном выражении объем кредитов жителей этого региона достиг около 255 млрд рублей.

В топ-10 попали Подмосковье, Алтай, Калининградская, Воронежская области, Краснодарский край.

Общая задолженность жителей России перед банками по выданным кредитам выросла. Только в Магаданской области она сократилась до 24,85 млрд рублей по состоянию на 1 июля.