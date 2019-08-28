​Получение юридически значимых доказательств весьма проблематично, так как их сбор возлагается на клиента​

Микрокредитные компании (МКК) звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис, сообщает «Коммерсант» .

Как рассказали в банках, граждане жалуются на сотрудников кредитных организаций, которые им сообщили об одобренном кредите наличными. Но офис, в который им предложили прийти за деньгами, по факту принадлежал не имеющим отношения к банку МКК.

Эксперты предполагают, что имел место «холодный обзвон». Подобные случаи создают для банка репутационные риски, кредитной организации сложно доказать клиентам непричастность к подобным звонкам, а взыскать что-либо с МКК нереально. «В таких случаях обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора, — отметили в МФО «Мигкредит». — Это повод для разбирательства на комитете по этике СРО «МиР».

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, в саму организацию на сегодняшний день ни от кредитных организаций, ни от потребителей финансовых услуг обращения на обозначенную тему не поступали.

Получение юридически значимых доказательств, в том числе и для подачи обращения в СРО, весьма проблематично, так как их сбор возлагается на клиента, говорят эксперты. Собирать доказательную базу крайне сложно — нужны как минимум записи телефонных звонков, а граждане переговоры с банком обычно не записывают.