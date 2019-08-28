Если будут действительно выявлены массовые фальсификации заявлений, то может встать вопрос о пересмотре итогов переходных кампаний

Прокуратура проводит масштабные проверки во всех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР), сообщает «Коммерсант» . Она обеспокоена «массовыми злоупотреблениями при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017—2019 годах. Результаты должны быть представлены до 6 сентября.

Генпрокуратура в июле разослала региональным прокурорам задание «О проверке исполнения законодательства при реализации территориальными органами ПФР и НПФ функций по социальному обеспечению граждан», где отмечает, что обобщенная информация «свидетельствует о массовых злоупотреблениях при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ». В частности, «использование поддельных записей о совершении нотариальных действий по удостоверению подписей» граждан и доверенностей. «По версии прокуроров, источником информации о персональных данных граждан являлись работники ПФР, которыми на возмездной основе» был обеспечен доступ к ним агентов фондов.

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Об этом сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Проверяется операционная деятельность фондов, в том числе и процесс инвестирования частных фондов, но акцент сделан именно на переходах. Согласно заданию, по каждому факту фальсификации документов о переводе пенсионных накоплений должны быть приняты «исчерпывающие меры к установлению фактов дальнейшего вывода» накоплений из НПФ, «в том числе в качестве вознаграждения за посредническую деятельность».

По мнению экспертов, если в рамках прокурорских проверок будут действительно выявлены массовые фальсификации заявлений, то может встать вопрос о пересмотре итогов переходных кампаний.