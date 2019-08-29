Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижается, но практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014—2018 годах, проанализированных РБК . ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн рублей. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн рублей.

Самая высокая доля неформального сектора — в сфере операций с недвижимостью (6,3% ВВП, или половина всей серой экономики страны). При этом неформальной экономике принадлежат большинство экономических операций в этом секторе — 70,6%. В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4% неучтенного ВВП России, столько же производит сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. На третьем месте — строительство, в котором почти 16% всех экономических операций находится в тени (0,9% ВВП). В госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов полностью отсутствует неформальная деятельность, следует из данных Росстата.

По мнению экспертов, доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижается, но практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах. Россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов. Но, главное, в официальном секторе нет предложений работы с высокой оплатой труда, поэтому люди ищут возможность заработка в неформальной деятельности. Также большой теневой сектор в России — это следствие отсутствия стабильного законодательства в сфере экономики, в частности налогов и обязательных платежей.

В российской экономике по состоянию на конец 2018 года неформально заняты 14 млн человек (19,3% в общей численности занятых), следует из данных Росстата. А так называемый скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах в официальном секторе и зарплаты в неофициальном секторе) составил в 2018 году 12,6% ВВП (свыше 13 трлн рублей).