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• Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют отзыв лицензий у 45 банков в период с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020-го. В первом полугодии отзывы лицензий были немногочисленными. «Пока регулятор занят санацией отдельных крупных игроков, на рынке остается значительное число проблемных банков, финансовое состояние которых может создать угрозу интересам кредиторов в среднесрочной перспективе», — отмечается в докладе агентства. В «Эксперте» ожидают восстановления темпов расчистки во втором полугодии этого года.

• Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата. ВВП в рыночных ценах в 2017 году составил 92,1 трлн рублей. Таким образом, объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн рублей. Самая высокая доля неформального сектора — в сфере операций с недвижимостью (6,3% ВВП, или половина всей серой экономики страны). По словам экспертов, доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижается, но практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах. Россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов.

• Экономия банков на клиентах, которые уже перешли с СМС на push-уведомления, может составлять от 25% до 80%, подсчитали эксперты. По расчетам аналитиков, расходы финансового сектора на СМС-оповещения составляют около 20 млрд рублей в год. Таким образом, совокупная экономия может составить 5—6 млрд рублей. Переход на push-уведомления особенно выгоден на фоне постоянно повышающихся расценок сотовых операторов на сервис. При этом лишь три банка из топ-10 не берут плату за push-уведомления.

• Forbes составил рейтинг лучших банков для российских миллионеров. На первом месте в нем оказалось подразделение Альфа-Банка по работе с состоятельными клиентами «Альфа Private», Sberbank Private Banking в этом году расположился на второй строчке рейтинга, на третьей — Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Российский рынок private banking превратился в рынок десяти игроков, рассказывает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. В то же время иностранные инвестбанки постепенно уходят из России.