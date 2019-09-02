Центробанк предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, сообщает «Коммерсант» . Регулятор опасается, что «отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО».

Обновленный в июне этого года закон «О техническом осмотре (ТО) транспортных средств» может спровоцировать новый дефицит полисов ОСАГО. По закону РСА должен заниматься аккредитацией операторов ТО и следить за их деятельностью, при этом с июня 2020 года оценка соответствия оператора требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки по месту нахождения пункта техосмотра. Пройти процедуру переаккредитации операторы обязаны до июня 2021 года.

Эта ситуация может привести к прекращению оформления диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО. По мнению страховщиков, существует опасность, что техоператоры обратятся за аккредитацией в последний момент, в итоге часть из них физически не успеют ее получить, также они не смогут выдавать диагностические карты, что, в свою очередь, может спровоцировать проблему дефицита полисов ОСАГО.

В РСА считают необходимым увеличить расценки союза за работу по аккредитации операторов. Чтобы сократить расходы, связанные с выездом специалистов РСА, союз предлагает разрешить ему пользоваться услугами сторонних экспертов. А чтобы не допустить коллапса с аккредитацией к сроку, союз просит Минэкономики продлить ее на год, до июня 2022-го. РСА хочет также самостоятельно определять, к какому оператору приезжать с проверкой, а для кого будет достаточно и документарной инспекции. Соответствующие письма президент РСА Игорь Юргенс уже отправил в министерство, зампреду правительства Максиму Акимову, в Минфин и ЦБ.