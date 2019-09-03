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• Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Росстата и ЦБ. Это связано в первую очередь с увеличением валютных резервов федерального бюджета.

• Минфин по итогам мониторинга закупок госкомпаний в первом полугодии констатировал рост их прозрачности: объем неконкурентных закупок за год снизился с 95% до 86%. Ведомство утверждает, что среди прочих способов закупок, считающихся неконкурентными, более половины — вполне рыночные процедуры. В целом объем извещений госкомпаний о будущих закупках сокращается третий год подряд: в первом полугодии 2019 года он составил 6,4 трлн рублей (против 9,3 трлн рублей и 7,5 трлн рублей в 2017 и 2018 годах).

• Дивидендные выплаты российских компаний, акции которых обращаются на бирже, по итогам первого полугодия могут составить 769 млрд рублей, что на 20% выше показателя предыдущего года. Промежуточные дивиденды планируют заплатить 18 компаний. По словам экспертов, дивидендные выплаты увеличиваются на фоне роста показателей свободного денежного потока из-за низких производственных издержек сырьевых компаний, многие из которых входят в число мировых лидеров по низким издержкам. Также высокие дивидендные выплаты могут свидетельствовать и о снижении инвестиционной активности компаний вследствие стагнации российской экономики.

• В «день, когда горят костры рябин», рубль ушел в «красную зону». Курс доллара на Московской бирже впервые с 20 августа превысил 67 рублей. По состоянию на 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 30 копеек к предыдущему закрытию и составил 67,09 рубля. Курс евро на тот же момент времени равнялся 73,5775 рубля, увеличившись на 32 копейки. Ослаблению российской валюты способствовало снижение нефтяных цен.