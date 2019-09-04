Банк России фиксирует волну хищений с помощью взлома аккаунтов в социальных сетях, заявил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в интервью газете «Известия» . Он сообщил, что порядка 97% преступлений совершалось с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам — своим собственным или банка.

«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи. В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг. Это преломляет наши ощущения в пространстве реальном», — пояснил Сычев.

По его словам, обзвонщик таким образом получает примерно 10—15% от удачных хищений.

«Для него заработать в день тысяч 15—20 — это нормально. Самую большую долю получают обнальщики — те, кто выводят деньги. Эти участники преступной цепочки подвержены наибольшему риску, поскольку их легче всего поймать за руку. Их часть — около 40%. Остальное получают организаторы. Часть этих денег покрывает расходы на покупку баз у тех, кто их сливает, или у посредников», — рассказал замглавы департамента ЦБ.

Также он отметил, что исследования, которые ЦБ провел вместе с банками, говорят о том, что злоумышленники переориентировались со старшего и среднего возраста на категорию экономически активных граждан 30—45 лет, причем около 65% в ней занимают женщины.