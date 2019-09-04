• Тема перехода на четырехдневную рабочую неделю, поднятая несколько месяцев назад премьером Дмитрием Медведевым, не теряет популярности. Глава МЭР Максим Орешкин назвал главными условиями для такого перехода повышение доходов населения и рост производительности труда. Между тем, согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году рост реальных доходов населения будет почти нулевым, а в 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности достигнет 1,5%. Увеличить же производительность труда, по словам министра, позволит развитие искусственного интеллекта.

• Совет директоров Центробанка на заседании 6 сентября примет решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7% годовых, считают аналитики, опрошенные Банки.ру. Основными факторами, позволяющими регулятору третий раз подряд опустить ставку, эксперты называют снижение инфляционных ожиданий, распространение дефляционных процессов, слабый рост российской экономики и смягчение ДКП зарубежных центральных банков.

• Вслед за ключевой ставкой банки традиционно снижают и ставки по вкладам. Председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов полагает, что на фоне снижения депозитных ставок россияне будут больше внимания обращать на инвестиционные продукты. По его словам, российское население впервые осознает, что в банковской системе ставки по депозитам могут быть и 4%, и 5%. «Как это происходило во многих странах, здесь меняется инвестиционное поведение широких социальных слоев… ясно, что российский гражданин, который в основном привык либо жилье покупать как инвестиционное вложение, либо хранить деньги в банках, будет уделять все больше внимания инвестиционным продуктам и инвестициям», — считает Задорнов.

• Банк России фиксирует волну хищений с помощью взлома аккаунтов в социальных сетях, заявил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он сообщил, что порядка 97% преступлений совершалось с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам — своим собственным или банка. «Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи. В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг. Это преломляет наши ощущения в пространстве реальном», — пояснил Сычев.