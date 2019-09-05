Сбербанк стал значительно больше платить своим сотрудникам из-за роста квалификации кадров. Об этом глава банка Герман Греф сообщил на панельной сессии Восточного экономического форума, посвященной образованию в школе.

«Плохо для организации, может быть, но хорошо для людей: мы стали значительно больше платить людям, потому что востребованы значительно более квалифицированные специальности. Фонд оплаты труда у нас существенно вырос», — сказал он.

Кроме того, на сегодня 50% должностей, которые были в Сбербанке десять лет назад, в банке не существуют.

«Если посмотреть на Сбербанк десять лет назад и сегодня, то примерно 50% тех должностей, которые были десять лет назад, сегодня не существуют. Но за это время открылись новые 50% [должностей], и в численности мы сильно не убавили», — пояснил он.

Как сообщалось, штат сотрудников группы Сбербанка за первое полугодие текущего года уменьшился на 2 026 человек. Такие данные приводились в отчетности Сбербанка по МСФО. «Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2019 года составила 291 726 человек (31 декабря 2018 года — 293 752 человека)», — указывалось в материалах финансового документа.

За 2018 год штат группы Сбербанка уменьшился на 16,5 тыс. человек. В январе 2017 года глава Сбербанка Герман Греф говорил о сокращении штата кредитной организации вдвое к 2025 году (на тот момент было 330 тыс. сотрудников). К этому приведет развитие дистанционного банковского обслуживания, объяснял банкир. По его словам, Сбербанк переводит многие сервисы на дистанционное обслуживание, а впоследствии все банковские операции населения будут проводиться удаленно.