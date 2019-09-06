Президент России Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья, но это не позволит «оставлять на бобах» участников долевого строительства. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.



«Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации», — сказал президент. «Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах», — добавил он. «Я надеюсь, что мы когда-нибудь с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере покончим после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета», — сказал Путин.

Президент также допустил, что переход на новую систему может несколько снизить темпы жилищного строительства. Финансирование строительства жилья через эскроу-счета он назвал «единственным цивилизованным способом нормальной цивилизованной работы в строительном секторе». Глава государства сказал, что переход на новую систему финансирования проходит поэтапно, поскольку не все объекты могут быть переведены на новые правила, так как начали строиться в условиях прежнего законодательства.

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Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую, исключение составляют объекты, соответствующие критериям по темпам строительства и объемам продаж. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских эскроу-счетах, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.