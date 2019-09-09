Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе — августе 2019 года вырос на 4,5%, при этом за август он уменьшился на 2,8%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центрального банка России.

Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 3,9% по сравнению с июлем, к евро — сократился на 3%.

Средний номинальный курс доллара в августе составил 65,53 рубля против 63,2 рубля в июле, с начала года — 65,08 рубля. Средний номинальный курс евро в августе составил 72,88 рубля против 70,99 рубля в июле, за восемь месяцев — 73,34 рубля.



Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в августе на 2,4%.



Номинальный курс рубля к доллару за январь — август уменьшился на 7%, реальный — на 4,1%. Номинальный курс рубля к евро за январь — август просел на 1,1%, реальный — вырос на 2%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

