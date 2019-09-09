• Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в августе уменьшился на 2,8%, свидетельствуют данные ЦБ. Реальный курс рубля к доллару за месяц снизился на 3,9%, к евро — на 3%. Средний номинальный курс доллара в августе составил 65,53 рубля против 63,2 рубля в июле, с начала года — 65,08 рубля. Средний номинальный курс евро в августе равнялся 72,88 рубля против 70,99 рубля в июле, за восемь месяцев — 73,34 рубля. В январе — августе реальный эффективный курс рубля вырос на 4,5%.

• Большинство россиян (66%) считают, что в настоящее время лучше сберегать деньги и меньше тратить, свидетельствуют данные ВЦИОМ. При этом 23% опрошенных придерживаются мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения. Хранят свои сбережения россияне чаще всего в рублях (63%), а за курсом доллара следит больше половины респондентов (54%).

• На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м. Предполагается, что в следующем году ежемесячные выплаты увеличатся в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей, в 2021-м вырастут до 12,3 тыс., в 2022-м — до 12,6 тыс. Общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд в 2021-м и 164 млрд в 2022-м. В 2019-м на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

• Порядка 18% опрошенных россиян недовольны условиями труда на работе, из них треть (33%) не удовлетворены уровнем зарплаты, а 22% — помещением, в котором работают. Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ. При этом, согласно данным HeadHunter, в сентябре на рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя: на одну вакансию претендуют шесть человек. Средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям и регионам страны составляет 42 150 рублей.