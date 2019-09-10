Конфигурация Системы быстрых платежей (СБП) сейчас не позволяет отменять операции и, соответственно, автоматически делать возврат средств, но магазины могут совершить возврат другими способами, а в перспективе — перечислять деньги через СБП отдельной операцией, рассказали «Ведомостям» участники рынка.
Это вопрос доработок, и сложностей не ожидается: по сути, оплата через СБП — это перевод со счета клиента на счет продавца, а вернуть деньги можно обратным переводом — для этого СБП не требуется. В СБП не предусмотрен автоматический возврат, но банк перечисляет деньги иными способами, для чего компании достаточно запросить это через письмо в интернет- или мобильном банке, говорят эксперты.
По их словам, покупатели, как правило, рассчитывают получить деньги при возврате товара в том формате, в котором была оплачена покупка, и важно, чтобы СБП поддерживала все сценарии расчетов с покупателями, к тому же, согласно указанию ЦБ, продавец может отдать стоимость возвращенного товара из кассы наличными только в том случае, если товар был также оплачен наличными. Вопрос с возвратами в СБП лежит не в технической, а в законодательной плоскости, на этапе пилота сеть будет использовать существующие механизмы возврата средств за товар, и, возможно, скоро появятся нормативные документы для возвратов через СБП, поясняют эксперты.
Для физических лиц платежи за любые товары или услуги через СБП будут бесплатными.
Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК; операционный центр СБП) обещают, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится: изменений нормативных актов не потребуется, добавляет представитель регулятора; в ближайшее время функция возврата будет реализована, ее необходимость обсуждалась с НСПК еще на старте пилота, говорит представитель «Детского мира», где тестируют оплату по QR-коду.