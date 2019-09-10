Конфигурация Системы быстрых платежей (СБП) сейчас не позволяет отменять операции и, соответственно, автоматически делать возврат средств, но магазины могут совершить возврат другими способами, а в перспективе — перечислять деньги через СБП отдельной операцией, рассказали «Ведомостям» участники рынка.

Это вопрос доработок, и сложностей не ожидается: по сути, оплата через СБП — это перевод со счета клиента на счет продавца, а вернуть деньги можно обратным переводом — для этого СБП не требуется. В СБП не предусмотрен автоматический возврат, но банк перечисляет деньги иными способами, для чего компании достаточно запросить это через письмо в интернет- или мобильном банке, говорят эксперты.

По их словам, покупатели, как правило, рассчитывают получить деньги при возврате товара в том формате, в котором была оплачена покупка, и важно, чтобы СБП поддерживала все сценарии расчетов с покупателями, к тому же, согласно указанию ЦБ, продавец может отдать стоимость возвращенного товара из кассы наличными только в том случае, если товар был также оплачен наличными. Вопрос с возвратами в СБП лежит не в технической, а в законодательной плоскости, на этапе пилота сеть будет использовать существующие механизмы возврата средств за товар, и, возможно, скоро появятся нормативные документы для возвратов через СБП, поясняют эксперты.

Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК; операционный центр СБП) обещают, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится: изменений нормативных актов не потребуется, добавляет представитель регулятора; в ближайшее время функция возврата будет реализована, ее необходимость обсуждалась с НСПК еще на старте пилота, говорит представитель «Детского мира», где тестируют оплату по QR-коду.