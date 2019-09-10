Компетенции 45,5% работников от среднесписочной численности работников в России — 20,1 млн человек — к 2030 году будут неактуальны, и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Такие выводы представлены в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия» .

В первую очередь роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации находятся 73% занятых здесь), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

Одним из решений проблем, связанных с автоматизацией, могут быть дополнительные налоги на роботов — собранные средства можно направить на социальную помощь, говорится в исследовании. Другой подход предполагает переход на четырехдневную рабочую неделю или шестичасовой рабочий день.

Опрос: россияне пока не боятся конкуренции за работу со стороны роботов Не согласны с тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности, более половины россиян.

Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. В любом случае для принятия решения о новом сборе необходима детальная проработка возможных последствий для граждан и экономики страны в целом, отметили в министерстве.

По словам экспертов, зачастую автоматизация лишь меняет характер работы, но не исключает потребности в сотрудниках. Кроме того, прорывные технологии могут и создавать дополнительные рабочие места. Также избежать кризиса на рынке труда позволит развитие частного предпринимательства и культуры непрерывного профессионального обучения и переобучения.