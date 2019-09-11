Бизнесмен Александр Лебедев в ближайшее время намерен продать Национальный Резервный Банк (НРБ), сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники.

Основными акционерами банка являются Александр Лебедев (78,2%) и Юрий Кудимов (18,7%). Еще 2,74% банка владеет Росимущество. По данным источников, долю Лебедева приобретет Государственная Транспортная Лизинговая Компания (ГТЛК), а долю Кудимова — Евразийский банк развития (ЕАБР).

Собеседник издания утверждает, что у НРБ «достаточно тяжелая структура баланса»: на нем значительный объем недвижимости, которую собственник оценивает выше, чем покупатели. Так, Лебедев оценивает банк в 0,8—0,9 капитала (на середину года составлял 8,9 млрд рублей), но покупатели не согласны с этим. Росимущество пытается продать свою долю с ноября 2018 года. Начальная цена составляла 55,9 млн рублей, минимальная — 27,95 млн рублей. По минимальной планке ведомство оценило банк в 0,2 капитала.

Moody's подтвердило Национальному Резервному Банку рейтинг «B3» со «стабильным» прогнозом Аналитики обращают внимание на очень высокие показатели достаточности капитала и ликвидности банка при слабом качестве активов.

По мнению экспертов, между лизинговой компанией и банком можно найти синергию. В сегменте крупных сделок, где работает ГТЛК, стоимость лизинга — ключевой фактор выбора для конечного клиента. Наличие банка, с одной стороны, подразумевает постоянные затраты на поддержание его инфраструктуры и выполнение регуляторных требований, с другой — доступ к депозитам и расчетным счетам физических и юридических лиц, более дешевым по сравнению с кредитами от российских банков.