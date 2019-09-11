Даже с учетом двух корректировок прогнозов, использованных для расчета показателей закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Минэкономразвития России не удалось обеспечить их высокую точность. Такой вывод сделала Счетная палата в своем заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

В СП указывают, что разработка варианта прогноза на 2018 год происходила в условиях волатильности цен на нефть Urals с постепенным формированием тенденции к росту в течение года, относительно устойчивого курса рубля, дальнейшего снижения уровня инфляции на фоне стабильного рынка труда и продолжающегося снижения реальных располагаемых денежных доходов населения.

«Несмотря на конъюнктуру второй половины 2017 года, в базовый вариант прогноза была заложена излишне консервативная цена на нефть марки Urals и курс рубля, а прогноз инфляции и реальных располагаемых денежных доходов населения на 2018 год был чрезмерно оптимистичным. По более благоприятному сценарию развивалась ситуация во внешней торговле и на рынке труда, тогда как цены на потребительском рынке росли быстрее, чем ожидалось в соответствии с прогнозом. Расхождение внутригодовой динамики с прогнозными значениями в целом за год привело к необходимости корректировки прогноза», — говорится в документе.

В МЭР разрабатывают сценарии экономического развития до 2050 года Четвертый сценарий экономического развития в том числе предусматривает выполнение цели Парижского соглашения.

«В результате в течение 2018 года в прогноз и в федеральный закон № 362-ФЗ («О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». — Прим. ред.) дважды вносились изменения: федеральным законом от 3 июля 2018 года № 193-ФЗ… и федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 458-ФЗ... Однако даже две корректировки в соответствии с текущими тенденциями не обеспечили более высокую точность прогноза», — заключили в ведомстве.

СП приводит также примеры. Так, инфляция по итогам 2018 года изначально была спрогнозирована на уровне 4,0%, первой корректировкой ее опустили до 2,8%, второй — повысили до 3,4%. Фактический показатель по итогам прошлого года составил 4,3%. Аналогичным образом ведомство рассматривает прогноз по росту реальных располагаемых денежных доходов. В основном документе рост показателя ожидался на 2,3%, первая корректировка — 3,8%, вторая — 3,4%. Фактически реальные располагаемые доходы в 2018 году выросли на 0,1%.