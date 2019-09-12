Центральный банк России отозвал лицензию у иркутского ГринКомБанка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 12 сентября 2019 года № ОД-2098 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «ГринКомБанк» (регистрационный номер 1184, город Иркутск)», — говорится в сообщении.

Кредитная организация допустила уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала, вследствие чего в ее деятельности возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. Кроме того, ГринКомБанк не выполнил в установленный срок требование предписания ЦБ о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры, предусмотренные законом «О ЦБ РФ».

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неисполнением в срок, установленный параграфом 4.1 главы IX федерального закона «O несостоятельности (банкротстве)», требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала) с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — уточняет регулятор.

«Существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества — более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной», — сообщает ЦБ.

В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия органов управления приостановлены.

ГринКомБанк — участник системы страхования вкладов.