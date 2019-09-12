Банки выступают против установления платы за расчет бюро кредитных историй (БКИ) сведений о долговой нагрузке клиентов, рассказали РБК источники на финансовом рынке и подтвердили в нескольких крупных банках. Свою позицию банкиры объяснили на закрытой встрече с участием представителей Центробанка и бюро кредитных историй (БКИ) на площадке ассоциации «Россия» на прошлой неделе, сообщили источники.

Сейчас банки покупают у БКИ кредитные истории заемщиков. Как пояснил источник в одном из банков, расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) может стоить дороже. Согласно версии документа, внесенной в Госдуму, максимальная стоимость услуги по расчету ПДН будет определяться ЦБ как среднерыночная стоимость кредитного отчета плюс одна треть от нее.

На встрече с регулятором участники рынка предложили сделать запросы на получение ПДН бесплатными — банки платили бы только за предоставление полной кредитной истории клиента, говорит источник в другой кредитной организации. Также было предложено создать информационную систему, которая собирала бы данные о ПДН заемщиков из квалифицированных бюро кредитных историй и предоставляла бы их банкам.

Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян Будут созданы специальные квалифицированные бюро кредитных историй, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель.

Бюро кредитных историй с предложениями банкиров не согласны, так как при бесплатном расчете ПДН будет страдать качество. Одно из предложений БКИ — рассчитывать стоимость определения ПДН только по квалифицированным бюро, чтобы сделать финальную цену более рыночной. Но формулу предлагается сохранить такой же, говорит собеседник в одном из бюро.

В ОКБ поддерживают концепцию оплаты расчетов ПДН и считают, что эта система в целом отвечает задачам Банка России по ограничению темпов роста розничного кредитования.

Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК подтвердил, что предельная стоимость информации о долговой нагрузке будет установлена в привязке с соответствующим коэффициентом к среднерыночной стоимости кредитного отчета. Он добавил, что этот подход предполагается рассмотреть в ходе обсуждения законопроекта в Государственной думе.

По мнению экспертов, с одной стороны, в рамках всей банковской системы расчет долговой нагрузки квалифицированными БКИ приведет к оптимизации и более корректному расчету показателя, с другой — для отдельно взятого банка, особенно крупного, расходы на расчет ПДН квалифицированными БКИ могут быть довольно существенными и привести к росту издержек при выдаче кредита. Платный отчет по ПДН все-таки повлияет на стоимость проведения кредитного анализа заемщика, хотя существенного влияния на конечную стоимость кредита для клиентов он не окажет.