• ЦБ отозвал лицензию у иркутского ГринКомБанка. По данным регулятора на 1 сентября, по величине активов кредитная организация занимала 410-е место в банковской системе страны, по данным финансового рейтинга Банки.ру — 419-е. Кредитная организация допустила уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала, вследствие чего в ее деятельности возникло основание для осуществления мер по предупреждению банкротства.

• Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян, сообщили СМИ. Отмечалось, что доступ к данным о доходах россиян предлагается предоставить квалифицированным бюро кредитных историй, чтобы они, а не банки рассчитывали показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков и отправляли кредитным организациям готовый показатель. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, впрочем, сообщил, что условия передачи кредиторам данных из бюро кредитных историй для расчета показателя долговой нагрузки граждан пока обсуждаются.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду сентября снизилась до 6,71% с 6,8% в третьей декаде августа, сообщил ЦБ. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с третьей декады сентября 2018-го, когда показатель был на уровне 6,707%.

• С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР. Нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн», разработку которого курирует Минтруд. Чиновники планируют «осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет», сообщили в министерстве. Если гражданин найдет ошибку в данных, он может оповестить ПФР о выявленных неточностях. Общаться с будущим пенсионером планируют исключительно онлайн — через портал госуслуг.