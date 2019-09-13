Радикальное торможение роста потребкредитов, на которое рассчитывает Минэкономразвития, может негативно сказаться на экономике, предупредили эксперты. Об этом сообщает РБК . Ведомство подготовило и внесло в правительство план дополнительных мер для ускорения роста экономики.

Минэкономразвития настаивает на необходимости ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования, который превышает 20%, значительно опережая рост зарплат. По прогнозу ЦБ, потребкредитование должно замедлиться до 10% в следующем году, Минэкономразвития рассчитывает на 4—5%.

По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, прогноз ЦБ более реалистичный. «Если рост потребкредитования замедлится более радикально, чем до 10%, домохозяйства будут вынуждены сократить потребление и эффект на экономический рост может быть негативным», — считает она.

ЦБ назвал риски для роста экономики Речь идет о сокращении численности экономически активного населения.

По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал увеличился лишь на 4,3%, а их доля к ВВП, наоборот, упала ниже уровня 2011 года, составив лишь 20,6%.

Стимулировать бизнес вкладывать деньги могут налоговые льготы и стабильные условия. В инвестпроекты бизнес вовлекут гарантиями от неблагоприятного изменения законодательства, налоговых и тарифных условий. Также Минэкономразвития разработало законопроект для наведения порядка в многочисленных преференциальных режимах.

По мнению главы министерства Максима Орешкина, улучшить деловой климат должны стабильные тарифы. В 2023 году тарифы на электроэнергию будут устанавливать не менее чем на пять лет строго в рамках федеральных ограничений, а экономическую обоснованность высоких тарифов будет анализировать ФАС.

Параллельно необходима работа по снижению давления силовиков на бизнес, отмечает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Также рост инвестиций сдерживается дефицитом кадров и нехваткой профессионалов, подчеркнул он и добавил, что для роста экономики нужно стимулировать потребительскую активность, повышать покупательную способность населения, увеличить внутренний рынок потребления.

По словам Орешкина, в план включены меры по повышению экономической активности населения, снижению структурной безработицы в регионах.

Орешкин рассказал, когда РФ может оказаться в пятерке крупнейших экономик Сейчас российский ВВП занимает шестое место в мире по объему после Китая, США, Индии, Японии и Германии.

Также Минэкономразвития предлагает изменить всю систему государственных и федеральных целевых программ, интегрировав их в национальные проекты. Госпрограммы не стали реальным инструментом и превратились в «болото», считает министр.

По словам директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, у госпрограмм и нацпроектов разный функционал. Если первые направлены на экономический прорыв, то вторые охватывают более широкий круг вопросов, направленных в том числе на поддержку текущего состояния, отметил он.