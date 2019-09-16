• В Минтруде планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, заявил замминистра экономического развития Петр Засельский. Он отметил, что в рамках нацпроекта этот вопрос еще не сильно проработан и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет. По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, когда тестирование закончится, нужно будет проанализировать, какими методами добивались сохранения производительности при сокращении рабочего времени, сдерживании финансовой нагрузки на предприятие и какие это дало результаты.

• Банкиры обратились в Минюст с просьбой не распространять на них полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за взысканием долгов физлиц. Ассоциация российских банков (АРБ) опубликовала письмо министру юстиции Александру Коновалову с просьбой учесть позицию сообщества при доработке проекта закона, предусматривающего выведение из КоАП формулировки «за исключением кредитных организаций», из-за которой банки не привлекались к ответственности за нарушения, связанные с защитой прав граждан при взыскании с них долгов. Также предлагается поднять штрафы для кредиторов в 2,5 раза до уровня, взимаемого с коллекторов, и разрешить сотрудникам ФССП рассматривать дела об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП.



• Не имеют никаких личных сбережений 59% россиян, 41% копит, но большинству из них все реже удается откладывать, 15% респондентов сообщили, что за прошедшие пять лет они увеличили размер регулярной суммы в копилку. Таковы результаты совместного опроса «Росгосстрах Жизни» и банка «Открытие». Регулярно с заработной платы, пенсий, премий и бонусов откладывают деньги 58% респондентов, 30,7% делают это точечно: с продажи имущества, полученного наследства, подарков и других крупных финансовых событий. Тем временем Минтруд подготовил топ-10 самых завидных вакансий. Так, должность механика по ремонту оборудования на рыболовном судне стала самой высокооплачиваемой в российских службах занятости по итогам первого полугодия. Максимальная зарплата по этой вакансии — 430 тыс. рублей.

• Банк России готовит нормативную базу для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили возможность инвестировать пенсионные средства в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) в рамках отдельной категории активов. В ЦБ уточнили, что сейчас «инвестирование пенсионных накоплений НПФ в ИЦБ допускается в рамках 10% рискового лимита при условии их соответствия регуляторным требованиям», а в плане нормативной базы «разрабатываются новые требования к инвестированию пенсионных резервов». ИЦБ находятся в этой категории портфеля, так как по ним не определен денежный поток из-за возможности досрочного погашения ипотечных кредитов.

