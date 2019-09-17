Западные санкции помогли России сделать качественный рывок в различных отраслях промышленности, такую точку зрения министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высказал в интервью болгарской газете «Труд» .



«Мы неоднократно говорили, что санкционная политика контрпродуктивна и не способствует развитию международной торговли. Интересно, что вред причиняют не только собственно рестрикции — это лишь вершина айсберга. Не так давно наши партнеры на Западе даже ввели специальный термин — self-sanctioning («санкции против самих себя». — Прим. ТАСС). Страхи и мифы о России, о возможных последствиях работы с нашей страной и прочие домыслы иногда оказывают даже более негативное воздействие, чем санкционные акты Брюсселя и Вашингтона, — отметил министр перед началом пленарного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое проходит в Варне. — Вместе с тем Россия в какой-то мере и благодаря санкциям получила историческую возможность обеспечить качественный рывок во многих отраслях промышленности. А это, в свою очередь, сделало нашу продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, в том числе и на рынке Болгарии».

В 2014 году Евросоюз и США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.