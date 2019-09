Высокий суд Лондона отказал VIP-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим 40 млн долларов с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда, сообщает РБК . Суд обязал истцов провести авансовую выплату всем ответчикам в размере 2,2 млн фунтов стерлингов (около 2,7 млн долларов).

Истцами в процессе выступили бывшие VIP-вкладчики Промсвязьбанка, которые приобрели кредитные ноты компании Peters International (Cayman) Limited, входившей в группу Ананьевых в 2017 году. Бонды не учитывались на балансе самого банка. Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым. В январе 2018-го PSC и гаранты допустили первый технический дефолт, в апреле — второй. Иски о возмещении ущерба подали две группы инвесторов, купивших бонды PSC. Они подали по иску и предъявили требования о возмещении 40 млн долларов.

Кредиторы подали еще один иск к братьям Ананьевым В этот раз они просят заморозить и средства, полученные от продажи ВТБ акций «Возрождения».

Истцы просили суд рассмотреть претензии по существу и арестовать активы братьев. Ранее по одному из исков Высокий суд Лондона уже накладывал временный арест на акции банка «Возрождение», принадлежавшего Дмитрию Ананьеву. Летом 2018 года арест временно помешал ВТБ купить этот банк, но затем судья его снял.

King & Spalding в этом процессе представляла интересы Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd и кипрской Menrela Ltd, которые входят в группу Promsvyaz. Эти три ответчика заявили ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, которое и удовлетворил суд. Судья отметил, что он не недооценивает значимость дефолта по бондам для истцов, а их желание получить компенсацию ему понятно. Главный вопрос, по мнению судьи, не легитимность этого желания, а то, насколько для его удовлетворения подходит выбранная юрисдикция.

Иски были заявлены к английским компаниям, в то время как остальных ответчиков, в том числе братьев Ананьевых, привлекли в качестве соответчиков. «Английские компании должны были сделать что-то большее, чем просто существовать в качестве корпоративных акционеров PromsvyazCapital и быть косвенными владельцами Промсвязьбанка», — подчеркнул в решении судья Эндрю Бейкер.