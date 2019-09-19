В Центробанке и Минкомсвязи, которые продвигают идею создания единой системы проверки сведений о мобильных абонентах, не разделяют опасений операторов связи по поводу массовых утечек данных, пишут «Известия» . Во вторник «большая тройка» операторов предупредила главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что с кражей данных могут столкнуться десятки миллионов владельцев сотовых телефонов.

В Центробанке и Минкомсвязи отрицают такую опасность. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, законопроектом предусмотрено создание единого оператора. Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) будет выступать маршрутизатором запросов. Этот оператор не будет хранить у себя никаких данных, подчеркнули в Центробанке. Но он будет знать, какой сотовой компании запрос направить и какому банку вернуть ответ.

Налоговики проконтролируют семейные расходы и доходы россиян Депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ».

В Минкомсвязи обратили внимание на то, что система проверки выполняет исключительно функцию оказания услуг по направлению запросов в адрес операторов связи и по передаче пользователям системы полученной от них информации. Без ознакомления с ее содержанием и без ее сохранения в системе.

По мнению экспертов, риск мошенничества с подменой сим-карт сведен к минимуму. При замене карты функция получения всех СМС-сообщений блокируется в среднем на сутки со стороны оператора связи. Таким образом, даже если злоумышленники сделают дубликат «симки», они не смогут получить код подтверждения для списания средств в течение этого времени.Также у банка, заключившего договор с оператором связи, появляется возможность получать информацию в том числе о смене карт.

Операторы предупредили об утечках при передаче банкам данных об абонентах По словам двух собеседников РБК на телеком-рынке, в настоящее время каждый оператор самостоятельно устанавливает свой тариф на услуги, которые предоставляет банкам.

Законопроект важен, так как он предусматривает введение дополнительного механизма противодействия мошенничеству на фоне того, что для многих банков идентификатор клиентов в виде номера телефона становится более значимым, пояснили в пресс-службе Центробанка. Так, для регулятора важно, чтобы все клиенты финансовых организаций находились в одинаковых условиях с точки зрения обеспечения информационной безопасности, вне зависимости от того, какие банк и оператор связи их обслуживают. Законопроект предусматривает, что предоставление данных операторами связи и их использование банками будет обязательным.