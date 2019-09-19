• Центробанк России определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь 2019 года. По сравнению с сентябрьскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях, долларах и евро в основном снизилась, свидетельствуют материалы регулятора. Показатели, служащие ориентиром на октябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 сентября 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

• Банки резко активизировали привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября. По словам участников рынка, до введения новых правил банки стремятся привлечь больше «уличных» клиентов, поскольку именно их кредитование усложнится с 1 октября. Сейчас около 15% клиентов отдают на погашение кредита более 50% своих доходов, именно им будут недоступны кредитные средства со следующего месяца. Так, банкам приходится «расширять входную воронку разными способами», чтобы обеспечить прежний уровень выдачи.



• Россияне назвали лучшую мотивацию для работы. Так, большинство наших сограждан (73%) считают, что премии и бонусы являются лучшей мотивацией на рабочем месте, 56% —13-ю зарплату, 41% — социальный пакет, четверть — предпочли бы получить в качестве вознаграждения дополнительные выходные или отгулы. Тем временем Минтруд заявил, что найти работу через службы занятости в первом полугодии 2019-го смогли чуть больше половины выпускников вузов и колледжей. Показатель стал на 4,2 процентного пункта ниже, чем год назад. Тяжело найти работу и людям старшего возраста. По данным исследования Работа.ру, только 2,5% работодателей, которые сейчас находятся в активном поиске персонала, готовы рассматривать потенциальных сотрудников старше 55 лет.



• Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации. Закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» должен заменить закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Проект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.

