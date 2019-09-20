Счетная палата (СП) выступила против планов Минфина перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс (НК), сообщают «Известия» , ссылаясь на отчет СП.



Согласно НК, главное отличие налога от сбора — это его безвозмездность и нецелевой характер. Включение в НК шести платежей (экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи) в виде налогов невозможно, поскольку они не безвозмездные и собираются для определенных целей. По мнению СП, эти виды перечислений можно включать в кодекс только как сборы.

В Минфине сообщили, что не планировали преобразовывать в налоги все шесть платежей, а предлагали включить их в кодекс как сборы.

Счетная палата прогнозирует увеличение сборов неналоговых платежей на 44 млрд рублей Пополнение бюджета обеспечит в том числе более строгое администрирование доходов.

Также Счетная палата обвинила Минфин в игнорировании других видов платежей, заслуживающих включения в Налоговый кодекс. Например, перечисления за использование водных объектов и за радиочастоты. В СП также отметили путаницу с определениями в НК: под видом налога в кодексе может быть закреплен сбор, и наоборот.

В целом работу по систематизации неналоговых платежей в СП назвали неудовлетворительной. Аудиторы предположили, что необходимо вмешаться правительству для установки четких сроков окончания оптимизации обязательных сборов, определения их статуса и уплаты.