• Реализация реформы госуправления начнется в России в 2020 году, в связи с чем ожидается масштабное сокращение госслужащих, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, экономия — не самоцель реформы, «но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих». В России на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам, уточнила Нестеренко. Это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия. В Кабмине уже назвали сообщения о сокращении госслужащих преждевременными.

• ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессиональных инвесторов. Они смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. рублей в год, следует из последней версии поправок к законопроекту о категоризации инвесторов. Ранее регулятор обсуждал с рынком расширение этого лимита до 100 тыс. рублей. Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн рублей. ЦБ хочет защитить начинающих участников фондового рынка от убытков, но законопроект о категоризации инвесторов, который уже принят в первом чтении, вызвал много вопросов у брокеров.

• В общем доступе оказались 76 млн строк с различными данными от оператора фискальных данных (ОФД) «Дримкас». Ранее в открытом доступе были обнаружены еще 14 млн записей о компаниях и покупателях. В ОФД «Дримкас» факт утечки подтверждать отказались. По данным СМИ, среди попавших в Сеть сведений — полные реквизиты фискальных чеков, включая порядковый номер, дату и время, Ф. И. О. продавца, количество товара, его название и цену. В пресс-службе ФНС сообщили, что попавшая в открытый доступ информация с серверов передавалась в рамках отдельной коммерческой услуги «Дримкас кабинет», которая не подлежит регулированию и защите в рамках законодательства о контрольно-кассовой технике. Ведомство проводит проверку ОФД в части передаваемых сведений в рамках коммерческих сервисов.

• Финансовый супермаркет Банки.ру запустил рекламу на телевидении и обновил главную страницу сайта. Лицом рекламной кампании стал актер театра и кино Андрей Бурковский. «Мы намерены показать как можно большему числу людей, что не только знаем все про банковские продукты, но можем эту информацию агрегировать и обработать для каждого персонально, чтобы сделать ему наилучшее предложение», — рассказала генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова.