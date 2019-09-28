• Все больше банков отказываются от вкладов в иностранной валюте и снижают по ним ставки. Более того, отрицательные ставки по таким продуктам могут быть закреплены законодательно. Зачем это нужно? Разбираемся в материале Банки.ру.



• Российская экономика вступила в эпоху дешевеющих денег. Что делать со сбережениями в условиях снижающихся ставок по вкладам и риска очередного кризиса и девальвации рубля? Подробнее об этом читайте здесь.



• Гарик «Бульдог» Харламов обещает в рекламном ролике десять месяцев рассрочки по карте «Свобода» при оплате в магазинах-партнерах. О чем он недоговаривает? О возможностях карты и ограничениях по ней читайте в «Разборе Банки.ру».

• ВТБ отказался от кешбэка за границей. Другие игроки меняют условия по программам лояльности, все чаще предлагая вместо денег бонусы или баллы. Кешбэк уходит в прошлое? О том, почему банки стали такими нелояльными, читайте здесь.



• Все больше банков начинают выпускать через свои мобильные приложения моментальные цифровые карты. Они полностью функциональны и интегрируются в любые pay-сервисы. Неужели пластику приходит конец? Читайте об этом в материале Банки.ру.