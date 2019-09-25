До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, которые проанализировала газета «Известия» .

Данные о возможных увольнениях представлены в статистике за январь — июль 2019 года. Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде». То есть речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) передают в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Как уточняется в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или кому предстоит выход на пенсию, не указываются.

Во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тыс. сотрудников, следует из данных Росстата. Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами, — 12,6 тыс. человек. На втором месте по численности тех, кто может лишиться работы, — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения: здесь без заработка могут остаться 7,7 тыс. человек. Следом идет сфера образования: работодатели сообщили о планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников.

Газета обращает внимание на то, что запланированные сокращения — минимальные с 2016 года (более ранних данных нет), если сравнивать с аналогичным периодом. В 2016— 2018 годах во II квартале работодатели сообщали о планах расстаться с 78,5 тыс., 58,2 тыс. и 57,1 тыс. сотрудников соответственно.

Увольнение 51,6 тыс. человек нельзя назвать массовыми — речь идет менее чем о 0,1% рабочей силы в стране (75,6 млн человек), подчеркивают «Известия».



По мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, реальные сокращения гораздо масштабнее статистических, ведь многие работодатели предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон (если не заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию). В этом случае можно выплатить работнику лишь один оклад, а при сокращении необходимо два (плюс третий, если за первые два месяца он не найдет работу).

Как позже написали «Известия» со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе Росстата подчеркнули, что данные о возможных увольнениях являются прогнозом, а не планом.

