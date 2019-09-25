• Депутаты предложили запретить комиссии для физлиц за переводы по картам и снятие наличных. Как отмечают авторы проекта соответствующих поправок к закону «О банках и банковской деятельности», российское законодательство не содержит ряд гарантий, необходимых для защиты прав и интересов физлиц. «В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованной необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами — клиентами банков», — указывают они.

• Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым депозитам физлиц немного выросла — до 6,75% за вторую декаду сентября с 6,71% за первую декаду месяца. Показатель увеличивался на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. До последнего повышения практически непрерывное (с одним случаем стагнации) снижение ставки наблюдалось с третьей декады июня-2019. Между тем у идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам все больше сторонников. Ее, в частности, поддерживает Минфин. «Я всячески поддерживаю… Считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

• ЦБ немножко «подкрутил» инфляцию в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов, считает президент России Владимир Путин. «Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сказал он на совещании с членами правительства. Также глава государства отметил, что «экономический рост — это не самоцель, важен конечный результат — повышение доходов граждан». Между тем министр экономического развития Максим Орешкин заявил о рисках замедления экономики РФ в ближайшие 12 месяцев.

• Глава Сбербанка Герман Греф предрек первую революцию государственного управления. Он пояснил, что бурное развитие новых технологий подрывает старые модели бизнеса и управления, которые нуждаются в переменах. «Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в «цифру», а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается», — сказал Греф. По его мнению, основными качествами «человека будущего» будут высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата. При этом Международный валютный фонд (МВФ) глава Сбербанка назвал «абсолютно мертвым органом».